ОНФ предложил уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

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Общероссийский народный фронт предложил ввести уголовное наказание за махинации с телефонными номерами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо общественников главе Минцифры Максуту Шадаеву.
ОНФ предложил уголовную ответственность за подмену телефонных номеров
  • © РИА Новости

В частности, речь идёт об ответственности за организацию сервиса по подмене номеров и, возможно, сам процесс.

Также в документе говорится о необходимости обязать операторов бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без суда. 

Как отмечает издание, по оценкам банкиров, телефонные мошенники крадут у россиян 3,5—5 млрд рублей в месяц.

Ранее, как писала газета «Известия», в МВД рассказали, что определить таких мошенников можно по типичным фразам, которые они используют с целью получить личные данные и денежные средства жертвы.

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