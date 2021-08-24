ОНФ предложил уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

Общероссийский народный фронт предложил ввести уголовное наказание за махинации с телефонными номерами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо общественников главе Минцифры Максуту Шадаеву.

В частности, речь идёт об ответственности за организацию сервиса по подмене номеров и, возможно, сам процесс.

Также в документе говорится о необходимости обязать операторов бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без суда.

Как отмечает издание, по оценкам банкиров, телефонные мошенники крадут у россиян 3,5—5 млрд рублей в месяц.

Ранее, как писала газета «Известия», в МВД рассказали, что определить таких мошенников можно по типичным фразам, которые они используют с целью получить личные данные и денежные средства жертвы.