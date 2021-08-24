Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьного ранца

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Роспотребнадзор в преддверии 1 сентября дал рекомендации по выбору школьного рюкзака.
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьного ранца
  • © РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт организации.

Так, специалисты советуют обращать внимание на маркировку рюкзака — она должна содержать информацию о возрасте ребёнка.

Вес изделия без учебников не должен превышать 700 г для младшеклассников и 1 кг — для обучающихся средних и старших классов.

Кроме того, у рюкзаков, портфелей и ранцев для детей младших классов должны быть формоустойчивые спинки.

Как ранее сообщал телеканал «360», Роскачество провело исследование рубашек 35 брендов для мальчиков-школьников. 

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