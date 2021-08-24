Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьного ранца

Роспотребнадзор в преддверии 1 сентября дал рекомендации по выбору школьного рюкзака.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт организации.

Так, специалисты советуют обращать внимание на маркировку рюкзака — она должна содержать информацию о возрасте ребёнка.

Вес изделия без учебников не должен превышать 700 г для младшеклассников и 1 кг — для обучающихся средних и старших классов.

Кроме того, у рюкзаков, портфелей и ранцев для детей младших классов должны быть формоустойчивые спинки.

Как ранее сообщал телеканал «360», Роскачество провело исследование рубашек 35 брендов для мальчиков-школьников.