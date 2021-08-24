Кабмин дополнительно профинансирует расселение аварийного жилья в Хабаровске

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Правительство России дополнительно профинансирует расселение аварийного жилья в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин дополнительно профинансирует расселение аварийного жилья в Хабаровске
  • © РИА Новости

«Федеральный центр поможет Хабаровскому краю с решением проблемы аварийного жилья. На эти цели региону из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено более 286,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «средства пойдут на приобретение жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

«Общая площадь расселения составит 3,3 тыс. кв. м, уточняется в распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным. Новые квартиры до конца 2021 года получат более 220 человек — это жители домов по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске. Их жильё было признано аварийным после 1 января 2017 года. На расселение домов, которые получили этот статус ранее, уже предусмотрено финансирование в федеральном и региональном бюджетах», — рассказали в пресс-службе правительства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что более 20 млрд рублей будет направлено ряду регионов России из бюджетов 2023—2024 годов на опережающее строительство жилья и инфраструктуры для расселения аварийного жилого фонда.

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