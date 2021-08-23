В Кремле рассказали о телефонной беседе Путина и Лукашенко

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Пресс-служба Кремля рассказала о телефонной беседе президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.
В Кремле рассказали о телефонной беседе Путина и Лукашенко
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«Президенты обменялись мнениями по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также были рассмотрены актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых, в частности, лидеры поговорили об экономических и военно-политических вопросах.

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