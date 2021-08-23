В Кремле рассказали о телефонной беседе Путина и Лукашенко
- globallookpress.com
«Президенты обменялись мнениями по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также были рассмотрены актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства.
Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых, в частности, лидеры поговорили об экономических и военно-политических вопросах.