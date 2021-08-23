Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что единовременные выплаты к началу учебного года в размере 10 тыс. рублей уже получили родители 20 070 000 детей школьного возраста, то есть 98% от планируемого числа получателей.
Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей
  • РИА Новости

«По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тыс. рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 070 000 детей школьного возраста. То есть средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи. Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки», — приводит ТАСС слова Котякова.

Он отметил, что приём заявлений продолжается. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года.

Ранее Минтруд разъяснил порядок получения маткапитала отцами.

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