Минтруд разъяснил порядок получения маткапитала отцами

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Отец сможет получать материнский капитал, если является единственным родителем ребёнка, рождённого суррогатной матерью, а его жена — усыновителем, заявили в пресс-службе Минтруда.
Минтруд разъяснил порядок получения маткапитала отцами
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

В соответствии с действующими правилами, родители, которые воспитывают детей, рождённых суррогатной матерью, могли получить маткапитал только в том случае, если оба являются родителями ребёнка.

Разработанные изменения предусматривают, что семьи, где мужчина — единственный родитель второго ребёнка, рождённого суррогатной матерью после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020-го, и где супруга выступает в качестве усыновителя, смогут получать материнский капитал.

Размер маткапитала с 1 января 2021 года составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребёнка и 639,4 тыс. рублей — на второго.

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