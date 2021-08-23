Температура воздуха в Екатеринбурге превысила +35 °С

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Температурный рекорд для 23 августа побит в Екатеринбурге в понедельник, в городе зафиксирована температура выше + 35 °С.
Температура воздуха в Екатеринбурге превысила +35 °С
  • РИА Новости

«(Температурный рекорд) был, +35,8 °С. До этого был в 1923 году рекорд — +33 °С», — приводит ТАСС сообщение Уральского гидрометцентра.

Там добавили, что 20, 21 и 22 августа температура воздуха в Екатеринбурге достигала 34,2, 35,3 и 34,1 °С соответственно, что выше прежних рекордных значений, отмеченных в эти дни в 1934, 1935 и 2016 годах.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, что температурные рекорды начались с середины этой недели и захватывают в основном Поволжье, Урал и прилегающие области Западной Сибири.

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