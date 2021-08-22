Синоптик рассказал о температурных рекордах в регионах России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, что температурные рекорды начались с середины этой недели и захватывают в основном Поволжье, Урал и прилегающие области Западной Сибири.

«Во всяком случае Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск — это те пункты, которые на востоке дали вчера рекорды. Екатеринбург, Чебоксары — это то, что в центре, и Пермь, Красноуфимск, Уфа, Самара, Ульяновск — это то, что на западе региона, который охвачен жарой. То есть это достаточно большой регион, охватывающий миллионы квадратных километров, и температура здесь превышает рекордную иногда на 3-4 °С», — рассказал Шувалов.

При этом он заявил, что в соответствующих регионах ожидается понижение температуры, которое «можно назвать долгожданным».

«Но оно будет идти очень постепенно. Поэтому до пятницы Тюмень, Тобольск и Ханты-Мансийск в объятьях этой жаркой погоды, а до среды это Челябинск и Оренбург, до вторника включительно это Екатеринбург. В понедельник похолодает в Казани, во вторник — в Перми, а до этого — жаркая погода», — отметил специалист.

По словам синоптика, снижение температуры не будет сопровождаться интенсивными осадками, которые «были бы нужны для облегчения чрезвычайной пожарной ситуации в этих районах».

«После прохождения фронта опять установится прохладная, но без осадков погода, поэтому за этим нужно следить повнимательнее и не рассчитывать на слишком быстрое ослабление пожарной опасности», — заявил он.

Как объяснил Шувалов, в столичном регионе всю последнюю десятидневку и даже в начале сентября дневная температура будет в пределах +15...+20 °С.

«Причём Санкт-Петербург вообще показывает, что будет +10...+15 °С. Это норма и на 1-1,5 °С ниже нормы, но после той жары, которая у нас была в августе, — надо немного отдохнуть от неё», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 22 августа, воздух в российской столице прогреется до +21...+23 °С.