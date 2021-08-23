Аналитики заявили о росте интереса россиян к комплектующим для ПК
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Об этом сообщает Life.ru.
Спрос на видеокарты увеличился в 7,5 раза относительно прошлого августа. В рейтинг покупок попали видеокарты для компьютеров с защитой от майнинга и зашифрованным BIOS.
Также отмечен рост спроса на материнские платы и на корпуса для сборки ПК. Кроме того, россияне стали чаще покупать внутренние накопители SSD и внешние жёсткие диски.
Помимо этого, вырос спрос на мыши и клавиатуры.
Как ранее сообщала газета «Известия», четверть россиян продают подержанные гаджеты через соцсети.