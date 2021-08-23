Аналитики заявили о росте интереса россиян к комплектующим для ПК

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Интерес россиян к комплектующим для персональных компьютеров с 1 по 15 августа вырос вдвое, выяснили аналитики «AliExpress Россия».
Аналитики заявили о росте интереса россиян к комплектующим для ПК
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru.

Спрос на видеокарты увеличился в 7,5 раза относительно прошлого августа. В рейтинг покупок попали видеокарты для компьютеров с защитой от майнинга и зашифрованным BIOS.

Также отмечен рост спроса на материнские платы и на корпуса для сборки ПК. Кроме того, россияне стали чаще покупать внутренние накопители SSD и внешние жёсткие диски.

Помимо этого, вырос спрос на мыши и клавиатуры.

Как ранее сообщала газета «Известия», четверть россиян продают подержанные гаджеты через соцсети.

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