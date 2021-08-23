Минтранс предложил ввести ответственность за нарушение правил погрузки загрязняющих веществ на суда
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Об этом сообщает «Российская газета».
Соответствующие изменения могут внести в КоАП. Как уточнили в министерстве, на рассмотрении в Госдуме находится проект закона, регламентирующего перегрузку. Документ подготовлен для обеспечения безопасной погрузочно-разгрузочной деятельности в исключительной экономической зоне, а также во внутренних морских водах и территориальном море России, и для минимизации загрязнения морской среды.
Законопроект устанавливает районы, где возможна перегрузка грузов. Перечень таких районов определит правительство.