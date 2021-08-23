Минтранс предложил ввести ответственность за нарушение правил погрузки загрязняющих веществ на суда

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В Минтрансе предложили ввести административное наказание за нарушение правил погрузки и разгрузки загрязняющих веществ с судна на судно.
Минтранс предложил ввести ответственность за нарушение правил погрузки загрязняющих веществ на суда
  • © Виталий Тимкив/РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Соответствующие изменения могут внести в КоАП. Как уточнили в министерстве, на рассмотрении в Госдуме находится проект закона, регламентирующего перегрузку. Документ подготовлен для обеспечения безопасной погрузочно-разгрузочной деятельности в исключительной экономической зоне, а также во внутренних морских водах и территориальном море России, и для минимизации загрязнения морской среды.

Законопроект устанавливает районы, где возможна перегрузка грузов. Перечень таких районов определит правительство.

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