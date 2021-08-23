В Подмосковье после ремонта открывается 21 образовательное учреждение

В Московской области 1 сентября откроются 14 школ и семь детских садов после капитального ремонта. Об этом доложила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина губернатору Андрею Воробьёву на заседании правительства региона.

«Что касается учреждений после капитального ремонта, у нас в этом году 1 сентября открываются 14 таких школ и семь детских садов», — передаёт её слова телеканал «360».

Отремонтированы школы на 6155 мест и детские сады на 1230 мест. При этом в предстоящем учебном году в Московской области откроются 22 новые школы, шесть детских садов и пять мини-садов — палисадиков. Средние учебные заведения рассчитаны на 20 тыс. учеников, новые детсады — на тысячу, а палисадики — на 515 детей, отметила министр.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.