В Подмосковье линейки в честь Дня знаний пройдут в очном формате

В Московской области торжественные линейки 1 сентября пройдут в очном формате, на улице. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Как передаёт телеканал «360», всего в регионе в школы придут около 980 тыс. учеников, среди них — 115 тыс. первоклассников.

«Я очень надеюсь, что погода будет приятная. И мы соблюдём все необходимые меры безопасности с точки зрения эпидемии, и будет у всех прекрасное настроение», — добавил Воробьев.

Он также заверил, что все школы готовы обеспечить комфорт и качество обучения детей.

Кроме того, губернатор поблагодарил учителей и родителей, которые подготовили доклады о состоянии школ, а также отметил важную роль глав муниципалитетов.

Ранее семейный психолог Анна Девятка в беседе с kp.ru рассказала, какой способ мотивировать младшего школьника учиться является наименее продуктивным.