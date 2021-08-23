В Подмосковье линейки в честь Дня знаний пройдут в очном формате
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360», всего в регионе в школы придут около 980 тыс. учеников, среди них — 115 тыс. первоклассников.
«Я очень надеюсь, что погода будет приятная. И мы соблюдём все необходимые меры безопасности с точки зрения эпидемии, и будет у всех прекрасное настроение», — добавил Воробьев.
Он также заверил, что все школы готовы обеспечить комфорт и качество обучения детей.
Кроме того, губернатор поблагодарил учителей и родителей, которые подготовили доклады о состоянии школ, а также отметил важную роль глав муниципалитетов.
Ранее семейный психолог Анна Девятка в беседе с kp.ru рассказала, какой способ мотивировать младшего школьника учиться является наименее продуктивным.