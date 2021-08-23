Песков прокомментировал ситуацию с афганской провинцией Панджшер
- РИА Новости
«На очередном заседании (Совета коллективной безопасности ОДКБ. — RT) сегодня тоже упоминалась эта линия развития событий (вмешательства. — RT), причём в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане, а также несёт дополнительную опасность и угрозу. Конечно же, никто не собирается в эти события вмешиваться», — отметил он.
Ранее появилась информация, что «сотни бойцов» «Талибана» направляются к провинции Панджшер.
Позднее в «Талибане» сообщили, что взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.