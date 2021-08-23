Песков прокомментировал ситуацию с афганской провинцией Панджшер

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена вмешиваться в ситуацию в афганской провинции Панджшер, где находятся противостоящие талибам* силы сопротивления.
Песков прокомментировал ситуацию с афганской провинцией Панджшер
  • РИА Новости

«На очередном заседании (Совета коллективной безопасности ОДКБ. — RT) сегодня тоже упоминалась эта линия развития событий (вмешательства. — RT), причём в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане, а также несёт дополнительную опасность и угрозу. Конечно же, никто не собирается в эти события вмешиваться», — отметил он.

Ранее появилась информация, что «сотни бойцов» «Талибана» направляются к провинции Панджшер.

Позднее в «Талибане» сообщили, что взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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