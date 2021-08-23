Хуснуллин заявил, что в Крыму сняли острый дефицит воды
- РИА Новости
«За короткий срок пробурили дополнительные скважины, нашли дополнительно воду и острый дефицит воды сняли», — заявил он.
Хуснуллин отметил, что специалисты продолжают искать дополнительные источники воды.
Также вице-премьер заявил, что в настоящее время проверяется качество пресной воды, найденной на дне Азовского моря. Результаты, как ожидается, станут известны к концу августа — началу сентября.
В конце июля Хуснуллин сообщил, что в Крыму накоплен двухгодичный запас пресной воды.