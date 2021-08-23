Хуснуллин заявил, что в Крыму сняли острый дефицит воды

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что острый дефицит в Крыму удалось снять.

«За короткий срок пробурили дополнительные скважины, нашли дополнительно воду и острый дефицит воды сняли», — заявил он.

Хуснуллин отметил, что специалисты продолжают искать дополнительные источники воды.

Также вице-премьер заявил, что в настоящее время проверяется качество пресной воды, найденной на дне Азовского моря. Результаты, как ожидается, станут известны к концу августа — началу сентября.

В конце июля Хуснуллин сообщил, что в Крыму накоплен двухгодичный запас пресной воды.