В России продолжат программу создания самолёта Ил-112В

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Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что программа создания самолёта Ил-112В будет продолжена. Об этом информирует ТАСС.
В России продолжат программу создания самолёта Ил-112В
  • © РИА Новости / пресс-служба ОАК

«Обязательно будет продвигаться программа Ил-112В. Это востребованный лёгкий транспортный самолёт», — заявил Борисов.

Комментируя недавнюю авиакатастрофу Ил-112В в Подмосковье, он заявил, что «к сожалению, случаются такого рода трагедии».

«Я думаю, промышленность сделает соответствующие выводы, разберётся в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что испытательные полёты самолёта Ил-114 приостановлены после катастрофы Ил-112В в Подмосковье.

17 августа около подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В. В результате произошедшего погибли три члена экипажа.

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