В России продолжат программу создания самолёта Ил-112В
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«Обязательно будет продвигаться программа Ил-112В. Это востребованный лёгкий транспортный самолёт», — заявил Борисов.
Комментируя недавнюю авиакатастрофу Ил-112В в Подмосковье, он заявил, что «к сожалению, случаются такого рода трагедии».
«Я думаю, промышленность сделает соответствующие выводы, разберётся в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что испытательные полёты самолёта Ил-114 приостановлены после катастрофы Ил-112В в Подмосковье.
17 августа около подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В. В результате произошедшего погибли три члена экипажа.