Испытательные полёты Ил-114 приостановлены после катастрофы Ил-112В

Испытательные полёты самолёта Ил-114 приостановлены после катастрофы Ил-112В в Подмосковье.

«Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полёты опытного самолёта Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Отмечается, что комиссия по расследованию происшествия только приступила к работе.

«Делать выводы пока слишком рано», — добавили там.

17 августа около подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что выживших при крушении самолёта в Московской области нет.