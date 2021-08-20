Испытательные полёты Ил-114 приостановлены после катастрофы Ил-112В

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Испытательные полёты самолёта Ил-114 приостановлены после катастрофы Ил-112В в Подмосковье.
Испытательные полёты Ил-114 приостановлены после катастрофы Ил-112В
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полёты опытного самолёта Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Отмечается, что комиссия по расследованию происшествия только приступила к работе.

«Делать выводы пока слишком рано», — добавили там.

17 августа около подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что выживших при крушении самолёта в Московской области нет.

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