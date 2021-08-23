Задержаны трое подозреваемых в хищении 23 млн рублей у дочери лётчика Чкалова

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бурятии троих подозреваемых в хищении 23 млн рублей у дочери лётчика Валерия Чкалова.

«Трое соучастников задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Прибайкальском районе Бурятии», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для проведения следствия фигуранты доставлены в столицу. У них изъяты деньги, средства связи, банковские карты в качестве доказательств для уголовного дела.

По информации полиции, задержанные звонили пожилой женщине и внушали, что кто-то будто бы пытается снять деньги с её банковских счетов. В результате преступникам удалось убедить пенсионерку перевести все средства на якобы надёжный страховочный счёт, который на самом деле принадлежал злоумышленникам.

«Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 Уголовного кодекса России)», — резюмировала Волк.

В апреле в Москве было открыто дело по факту хищения на сумму 23 млн рублей у пенсионерки, являющейся дочерью лётчика Валерия Чкалова.