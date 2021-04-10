В Москве возбуждено дело по факту хищения у пенсионерки 23 млн рублей

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Сотрудники московской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения у пенсионерки 23 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В Москве возбуждено дело по факту хищения у пенсионерки 23 млн рублей
  • РИА Новости

По её словам, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные ввели в заблуждение её бабушку 1939 года рождения и похитили у неё 23 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество в особо крупном размере».

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников», — заявила Волк.

В настоящее время следователи Главного следственного управления СК России проверяют информацию о мошеннических действиях в отношении дочери легендарного лётчика-испытателя Валерия Чкалова, которой могла являться потерпевшая.

Столичное управление СК призывает всех граждан, особенно пожилых людей, которые наиболее часто становятся жертвами подобных неправомерных действий, быть бдительными.

Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили более 157 млн рублей из банка в Москве.

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