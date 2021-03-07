В Москве из банка украли более 157 млн рублей
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД по столице.
«В субботу, 6 марта, в 11:06 в ОМВД поступило сообщение о краже денежных средств из индивидуальных банковских сейфов по адресу улица 1-я Брестская», — цитирует сообщение РИА Новости.
Как установили полицейские, из депозитарного помещения было украдено более 157,1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
В декабре 2020 года МВД России задержало двух подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка.