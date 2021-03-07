В Москве из банка украли более 157 млн рублей

Короткая ссылка
Злоумышленники похитили более 157 млн рублей из банковских сейфов на Брестской улице в Москве.
В Москве из банка украли более 157 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД по столице.

«В субботу, 6 марта, в 11:06 в ОМВД поступило сообщение о краже денежных средств из индивидуальных банковских сейфов по адресу улица 1-я Брестская», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как установили полицейские, из депозитарного помещения было украдено более 157,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В декабре 2020 года МВД России задержало двух подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить