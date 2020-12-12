Задержаны подозреваемые в краже 122 млн рублей у клиентов Сбербанка

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МВД России задержало двух подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка, в том числе с банковской карты арестованного за подстрекательство к убийству бизнесмена Анатолия Быкова.
Задержаны подозреваемые в краже 122 млн рублей у клиентов Сбербанка
  • РИА Новости

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионов задержали подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов банка», — приводит ТАСС слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По данным источника в правоохранительных органах, одним из потерпевших оказался красноярский бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в подстрекательстве к убийству вице-президента Федерации бокса Красноярского края.

Отмечается, что у него аферисты украли несколько миллионов рублей.

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