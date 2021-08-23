Сотрудники МЧС спасли пять человек на острове Русский

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Специалисты поисково-спасательного отряда из Владивостока оказали помощь пяти гражданам, которые не могли выплыть на берег у мыса Тобизина на острове Русский из-за сильного прибоя. Ещё одного человека спасти не удалось.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

После того, получения сообщения о необходимости оказания помощи на поиски отправились специалисты Владивостокского поисково-спасательного отряда. Тело одного из пострадавших было обнаружено на берегу.

«Подход на катере из-за сильной прибойной волны был невозможен. Спасатели приняли решение о подъёме тела с берега  с использованием альпинистского снаряжения», — отмечают в ведомстве.

Во время транспортировки утонувшего мужчины сотрудники МЧС оказали помощь ещё пятерым пострадавшим, которые не могли выплыть — все они были доставлены на берег.

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Маккей ранее рассказал о мерах предосторожности во время природных катаклизмов.

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