Инструктор по выживанию рассказал о мерах безопасности во время природных катаклизмов

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Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Маккей рассказал о мерах предосторожности во время природных катаклизмов.
Инструктор по выживанию рассказал о мерах безопасности во время природных катаклизмов
  • РИА Новости

«Хозяин частного дома, который находится в периодически затапливаемой пойме реки, должен иметь лодку, хотя бы небольшую надувную, чтобы в минуту опасности спастись самому и эвакуировать своих близких. Граждане, проживающие в местах, где риск природных катаклизмов велик, должны держать в своём жилье постоянно собранным тревожный рюкзак», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в такой рюкзак можно положить комплект удобной тёплой одежды, небольшой запас продуктов и пресной воды, ксерокопии документов. Всё это следует упаковать в водонепроницаемые пакеты.

Как отметил Маккей, помещение в случае опасности необходимо покидать быстро и решительно.

Эксперт также напомнил, что большую роль играет и профилактическая работа сотрудников МЧС.

«В случае штормового предупреждения лучше отложить выезд или выход из дома, а если окна имеют наружные жалюзи или ставни — закрыть их. Если от местной администрации поступило сообщение о возможном подтоплении, поднимите все вещи в доме максимально высоко, заприте жильё и переждите ненастье в безопасном месте в другом районе», — добавил Маккей.

Ранее аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, что делать в чрезвычайной ситуации — во время наводнения.

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