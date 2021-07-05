Спасатель напомнил о правилах поведения в случае наводнения

Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, что делать в чрезвычайной ситуации — во время наводнения.

В беседе с НСН специалист напомнил, что в чрезвычайной ситуации человек должен прежде всего сам позаботиться о себе.

«Нужно искать места-возвышенности, где не проходит вода и куда она не сможет подняться. Если есть возможность за что-то зацепиться — это может быть столб, крепкое дерево — схватиться за это. Обязательно подать сигнал, чтобы вас увидели и смогли сообщить спасателям, которые, в свою очередь, вас попытаются оттуда спасти и эвакуировать», — сказал эксперт по выживанию.

Также он отметил, что нужно опасаться тяжёлых предметов в потоке воды и стоящих неподалёку столбов электропередач.

В то же время Халилов напомнил, что наводнения случаются практически каждый год, и призвал граждан внимательнее реагировать на оповещения от МЧС.

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