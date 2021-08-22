В МЧС назвали площадь природного пожара в Самарской области

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко назвал площадь природного пожара в регионе.

«Общая площадь пожара на сегодняшний день составила в результате прохождения огненного шторма более 5 тыс. га. Площадь, пройденная по лесу как Гослесфонда, так и национального парка, — около 1,5 тыс.», — цитирует ТАСС Бойко.

Он добавил, что «более точные цифры по лесфонду и нацпарку будут представлены завтра».

Ранее в ГУ МЧС России по Самарской области сообщали, что «в результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка уничтожено 16 строений различного назначения, в селе Коноваловка сгорело два строения».