Путин: дистанционное обучение должно только дополнять традиционный формат образования

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Президент России Владимир Путин призвал использовать все возможности дистанционного образования, но подчеркнул, что такой формат не заменит традиционное обучение с непосредственным участием педагогов.
Путин: дистанционное обучение должно только дополнять традиционный формат образования
  • Reuters

«Дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой», — цитирует ТАСС Путина. 

По его словам, «получение знаний чрезвычайно важно, но не следует человека превращать в машину, в робота». 

Президент России подчеркнул, что педагогическая составляющая всегда имела большое значение в истории человечества.

Ранее Министерство науки и высшего образования России рекомендовало перевести не привившихся от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на удалённый формат обучения.

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