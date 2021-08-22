Путин: дистанционное обучение должно только дополнять традиционный формат образования

Президент России Владимир Путин призвал использовать все возможности дистанционного образования, но подчеркнул, что такой формат не заменит традиционное обучение с непосредственным участием педагогов.

«Дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, «получение знаний чрезвычайно важно, но не следует человека превращать в машину, в робота».

Президент России подчеркнул, что педагогическая составляющая всегда имела большое значение в истории человечества.

Ранее Министерство науки и высшего образования России рекомендовало перевести не привившихся от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на удалённый формат обучения.