Путин принял участие в церемонии поднятия флага России на Поклонной горе

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Российский президент Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России в парке Победы на Поклонной горе.
Путин принял участие в церемонии поднятия флага России на Поклонной горе
  • РИА Новости

Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага.

Как отмечает ТАСС, подъём бело-сине-красного полотнища на верхушку флагштока близ монумента Победы президентский оркестр сопроводил исполнением «Славься» Михаила Глинки, а затем прозвучал гимн России.

На церемонии присутствовали также глава МИД России Сергей Лавров и российский министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров поздравили жителей страны с борта Международной космической станции (МКС) с Днём государственного флага.

День государственного флага учреждён в соответствии с указом президента России от 20 августа 1994 года «О Дне государственного флага Российской Федерации».

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