Путин принял участие в церемонии поднятия флага России на Поклонной горе
- РИА Новости
Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага.
Как отмечает ТАСС, подъём бело-сине-красного полотнища на верхушку флагштока близ монумента Победы президентский оркестр сопроводил исполнением «Славься» Михаила Глинки, а затем прозвучал гимн России.
На церемонии присутствовали также глава МИД России Сергей Лавров и российский министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров поздравили жителей страны с борта Международной космической станции (МКС) с Днём государственного флага.
День государственного флага учреждён в соответствии с указом президента России от 20 августа 1994 года «О Дне государственного флага Российской Федерации».