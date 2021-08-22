Космонавты «Роскосмоса» поздравили россиян с Днём государственного флага

Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров поздравили жителей страны с борта Международной космической станции (МКС) с Днём государственного флага.

Видеообращение членов экипажа 65-й длительной экспедиции на МКС опубликовано на официальном сайте «Роскосмоса».

«Триколор олицетворяет собой могущество России и величие её народа. Символизирует преемственность поколений. Демонстрирует единство Отечества и укрепляет патриотический дух. Поэтому этот праздник является связующим звеном между нашим прошлым, настоящим и будущим», — заявил Дубров.

День государственного флага учреждён в соответствии с указом президента России от 20 августа 1994 года «О Дне государственного флага Российской Федерации».