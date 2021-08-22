В Москве за сутки выявили 1661 случай коронавируса

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В Москве за сутки выявили 1661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Москве за сутки выявили 1661 случай коронавируса
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«В Москве выявлен 1661 новый случай COVID-19», — говорится в заявлении городского оперштаба в Telegram.

Уточняется, что за 24 часа в городе скончался 51 пациент. 

Также отмечается, что в Москве выздоровели ещё 2140 человек после лечения от COVID-19.

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.

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