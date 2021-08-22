На Кубани ликвидировали подтопления в 35 населённых пунктах

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Спасатели на Кубани освободили от подтоплений 35 населённых пунктов, сообщили в региональном главке МЧС России.
На Кубани ликвидировали подтопления в 35 населённых пунктах
  • РИА Новости

«Ликвидация последствий подтоплений в Краснодарском крае вступила в завершающую фазу. По состоянию на 22 августа полностью освобождены от воды 35 населённых пунктов, за сутки вода откачана из 125 домовладений и 257 придомовых территорий», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в пунктах временного размещения остаются 617 человек, в том числе 229 детей.

По данным агентства, режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в четырёх муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что около 700 домов остаются подтопленными в Краснодарском крае, почти 1,5 тыс. жилых помещений освобождены от воды.

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