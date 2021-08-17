В МЧС рассказали о ситуации с подтоплениями на Кубани

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Около 700 домов остаются подтопленными в Краснодарском крае, почти 1,5 тыс. жилых помещений освобождены от воды.
В МЧС рассказали о ситуации с подтоплениями на Кубани
  • РИА Новости

«В настоящее время в 11 населённых пунктах четырёх муниципальных образований остаются подтоплены 679 частных домовладений, 1449 придомовых территорий, четыре подвальных помещения многоквартирных домов. Освобождены от воды 1498 домовладений и 2347 придомовых территорий», — говорится в сообщении регионального управления МЧС России.

Отмечается, что в Анапе, Темрюкском, Славянском районах развёрнуты 29 пунктов временного размещения, где находятся 914 человек.

Ранее стало известно, что более 450 человек эвакуированы в Анапе из-за подтоплений.

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