В МЧС рассказали о ситуации с подтоплениями на Кубани

Около 700 домов остаются подтопленными в Краснодарском крае, почти 1,5 тыс. жилых помещений освобождены от воды.

«В настоящее время в 11 населённых пунктах четырёх муниципальных образований остаются подтоплены 679 частных домовладений, 1449 придомовых территорий, четыре подвальных помещения многоквартирных домов. Освобождены от воды 1498 домовладений и 2347 придомовых территорий», — говорится в сообщении регионального управления МЧС России.

Отмечается, что в Анапе, Темрюкском, Славянском районах развёрнуты 29 пунктов временного размещения, где находятся 914 человек.

Ранее стало известно, что более 450 человек эвакуированы в Анапе из-за подтоплений.