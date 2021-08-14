Более 450 человек эвакуировали в Анапе из-за подтоплений
- РИА Новости
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«В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населённых пунктов расселено 458 человек», — говорится в сообщении администрации.
Продолжается работа по устранению последствий удара стихии.
Эвакуированные граждане размещены на семи объектах.
Ранее стало известно, что пять объектов санаторно-курортного комплекса подтоплены в Анапе из-за дождей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.