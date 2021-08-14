Более 450 человек эвакуировали в Анапе из-за подтоплений

Короткая ссылка
В Анапе по причине подтоплений эвакуировано 458 человек, сообщает городская администрация.
Более 450 человек эвакуировали в Анапе из-за подтоплений
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населённых пунктов расселено 458 человек», — говорится в сообщении администрации.

Продолжается работа по устранению последствий удара стихии.

Эвакуированные граждане размещены на семи объектах.

Ранее стало известно, что пять объектов санаторно-курортного комплекса подтоплены в Анапе из-за дождей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить