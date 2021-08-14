Более 450 человек эвакуировали в Анапе из-за подтоплений

В Анапе по причине подтоплений эвакуировано 458 человек, сообщает городская администрация.

«В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населённых пунктов расселено 458 человек», — говорится в сообщении администрации.

Продолжается работа по устранению последствий удара стихии.

Эвакуированные граждане размещены на семи объектах.

Ранее стало известно, что пять объектов санаторно-курортного комплекса подтоплены в Анапе из-за дождей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.