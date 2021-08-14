В Анапе пять санаториев и здравниц подтоплены из-за дождей

Пять объектов санаторно-курортного комплекса подтоплены в Анапе из-за дождей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«В результате схода воды в низинные участки территорий Пионерского проспекта города Анапы переполнились ливневые системы, образовалось покрытие водами проезжих частей, прилегающих территорий и территорий санаторно-курортного комплекса», — цитирует ТАСС пресс-службу.

За сутки с 12 на 13 августа в Анапе выпало более 152,2 мм осадков — это четырёхмесячная норма.

Подтоплены 122 придомовые территории.

Ранее в Анапе более 330 детей и 50 сотрудников эвакуировали из санатория в посёлке Витязево из-за подтопления.