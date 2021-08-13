В Анапе более 330 детей эвакуировали из санатория из-за подтоплений

В Анапе более 330 детей и 50 сотрудников эвакуировали из санатория в посёлке Витязево из-за подтопления.

Об этом говорится в сообщении в Instagram-аккаунте Анапского ОМВД.

Отмечается, что полицейские проводят мероприятия по ликвидации последствий ЧС и эвакуации людей из зон подтопления.

«В посёлке Витязево из детского санатория были эвакуированы 332 ребёнка и 50 сотрудников санатория», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что власти города организовали непрерывный контроль уровня воды в реках из-за надвигающихся ливней.