В Анапе более 330 детей эвакуировали из санатория из-за подтоплений

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В Анапе более 330 детей и 50 сотрудников эвакуировали из санатория в посёлке Витязево из-за подтопления.
В Анапе более 330 детей эвакуировали из санатория из-за подтоплений
  • © пресс-службы ОМВД России по Анапе

Об этом говорится в сообщении в Instagram-аккаунте Анапского ОМВД.

Отмечается, что полицейские проводят мероприятия по ликвидации последствий ЧС и эвакуации людей из зон подтопления.

«В посёлке Витязево из детского санатория были эвакуированы 332 ребёнка и 50 сотрудников санатория», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что власти города организовали непрерывный контроль уровня воды в реках из-за надвигающихся ливней.

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