Власти Сочи организовали непрерывный контроль уровня воды в реках города

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что власти города организовали непрерывный контроль уровня воды в реках из-за надвигающихся ливней.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В Краснодарский край пришёл мощный циклон. До 16 августа в крае действует штормовое предупреждение... По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Сочи организован непрерывный контроль за уровнем воды в реках, ситуация мониторится в круглосуточном режиме», — сообщил он.

Уточняется, что на местах также дежурят главы сельских округов, а городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее в Сочи из-за ливней и смерчей до 15 августа продлили штормовое предупреждение.