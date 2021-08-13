Власти Сочи организовали непрерывный контроль уровня воды в реках города

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что власти города организовали непрерывный контроль уровня воды в реках из-за надвигающихся ливней.
Власти Сочи организовали непрерывный контроль уровня воды в реках города
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В Краснодарский край пришёл мощный циклон. До 16 августа в крае действует штормовое предупреждение... По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Сочи организован непрерывный контроль за уровнем воды в реках, ситуация мониторится в круглосуточном режиме», — сообщил он.

Уточняется, что на местах также дежурят главы сельских округов, а городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее в Сочи из-за ливней и смерчей до 15 августа продлили штормовое предупреждение.

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