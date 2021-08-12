В Сочи продлили штормовое предупреждение

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В Сочи из-за ливней и смерчей до 15 августа продлили штормовое предупреждение.
В Сочи продлили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

«Действие штормового предупреждения продлевается на сутки 13 и 14 августа, а также на... 15 августа», — сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Над городом пройдут мощные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 27 м/с. Возможен подъём уровня воды с риском схода небольших селевых потоков.

Также власти предупредили о возможных смерчах над морем в районе Магри — Весёлое.

Сотрудники МЧС призывают граждан на некоторое время отказаться от отдыха у воды. Все службы курорта приведены в режим повышенной готовности.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение 13 и 14 августа со шквалистым ветром и сильными дождями с градом.

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