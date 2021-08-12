В Сочи продлили штормовое предупреждение
- РИА Новости
«Действие штормового предупреждения продлевается на сутки 13 и 14 августа, а также на... 15 августа», — сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.
Над городом пройдут мощные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 27 м/с. Возможен подъём уровня воды с риском схода небольших селевых потоков.
Также власти предупредили о возможных смерчах над морем в районе Магри — Весёлое.
Сотрудники МЧС призывают граждан на некоторое время отказаться от отдыха у воды. Все службы курорта приведены в режим повышенной готовности.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение 13 и 14 августа со шквалистым ветром и сильными дождями с градом.