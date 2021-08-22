Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Саратове

В Саратове в результате столкновения двух автомобилей четыре человека получили травмы, проинформировали в региональном управлении ГИБДД.

«В результате ДТП водитель 1996 года рождения и две пассажирки (девушки 2001 года рождения) автомобиля Ford Focus, а также водитель (мужчина 1960 года рождения) автомобиля УАЗ с травмами госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, после столкновения произошло возгорание автомобиля Ford Focus.

Ранее в результате столкновения трёх автомобилей на трассе Новосибирск — Камень-на-Оби Алтайского края пострадали четыре человека.