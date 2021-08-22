Центр Гамалеи сделал заготовки для обновления вакцины «Спутник V»

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Учёные Центра им. Гамалеи сделали заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления препарата «Спутник V», но пока необходимости в этом нет. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать (менять вакцину. — RT), мы к этому готовы», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По его словам, сейчас «Спутник V» вполне защищает и от тех штаммов, которые появились в последнее время.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал сообщение о том, что в центре им. Гамалеи есть доработанный «под дельта-штамм коронавируса» вариант вакцины «Спутник V».

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