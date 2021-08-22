Губернатор Нижегородской области попросил Путина поддержать проект ВСМ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным обратился к главе государства за поддержкой в реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород.

Об этом сообщает ТАСС.

Путин предположил, что проект ВСМ «сразу убьёт самолёты», так как будет конкурировать с аэропортом за пассажиров. В то же время Никитин придерживается мнения, что Нижегородский аэропорт, напротив, получит преимущество и сможет войти в систему аэропортов Московской агломерации в случае запуска ВСМ.

«Вопрос, рассчитываем, будет решён по поводу высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород. Очень большая была работа. Наш инвестор считает, что это выгодно, потому что Нижний Новгород может стать ещё одним аэропортом Москвы. Можно будет из центра до центра доехать за час сорок», — заявил Никитин.

Ранее стало известно о прибытии президента России Владимира Путина в Нижний Новгород. Глава государства примет участие в праздновании 800-летия города.