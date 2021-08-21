СК возбудил дело после взрыва в квартире в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в квартире на Малой Набережной улице в Москве, в результате которого погибли два человека.
СК возбудил дело после взрыва в квартире в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает московское отделение СК.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 21 августа в доме по улице Малая Набережная в городе Москве сработало техническое устройство, в результате чего подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения погибли.

При этом малолетний мальчик, получивший травмы, был доставлен в медицинское учреждение.

В квартире также находилась женщина, она не пострадала.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в квартире на улице Малая Набережная в Москве погибли мужчина и подросток.

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