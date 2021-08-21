При взрыве в квартире в Москве погибли мужчина и подросток

В результате взрыва в квартире на улице Малая Набережная в Москве погибли мужчина и подросток.

Об этом сообщила в своём Telegram-канале столичная прокуратура.

Сообщается, что 14-летний подросток скончался на месте, мужчина умер в автомобиле скорой помощи.

Также пострадал 12-летний мальчик. Прокуратура проводит проверку. Других подробностей не приводится.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в квартире сдетонировало взрывное устройство неустановленного типа, возможно, самодельное.