При взрыве в квартире в Москве погибли мужчина и подросток

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В результате взрыва в квартире на улице Малая Набережная в Москве погибли мужчина и подросток.
При взрыве в квартире в Москве погибли мужчина и подросток
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщила в своём Telegram-канале столичная прокуратура.

Сообщается, что 14-летний подросток скончался на месте, мужчина умер в автомобиле скорой помощи. 

Также пострадал 12-летний мальчик. Прокуратура проводит проверку. Других подробностей не приводится.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в квартире сдетонировало взрывное устройство неустановленного типа, возможно, самодельное.

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