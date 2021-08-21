При взрыве в квартире в Москве погибли мужчина и подросток
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Об этом сообщила в своём Telegram-канале столичная прокуратура.
Сообщается, что 14-летний подросток скончался на месте, мужчина умер в автомобиле скорой помощи.
Также пострадал 12-летний мальчик. Прокуратура проводит проверку. Других подробностей не приводится.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в квартире сдетонировало взрывное устройство неустановленного типа, возможно, самодельное.