Автоэксперт разъяснил ситуацию с изменением в дорожных знаках с 1 сентября

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Анастасия Румянцева
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что с 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация».
Автоэксперт разъяснил ситуацию с изменением в дорожных знаках с 1 сентября
  • РИА Новости

«Смысл в том, что раньше знак «Фотовидеофиксация» сочетался с другим знаком, например «Ограничение скорости», и действовал перед конкретной камерой», — рассказал он.

Теперь, по его словам, эти предупреждающие знаки будут ставить не перед каждой камерой, а на участке дороги.

«То есть этот участок дороги может быть длиной 20 км, или этот участок дороги может быть целым населённым пунктом какой угодно протяжённости. Соответственно, придумали новый знак. В общем-то, для водителя нет никакой разницы, какой знак будет предупреждать. Смысл поменялся, поэтому поменялся знак», — пояснил Кадаков.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация».

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