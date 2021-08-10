Автоэксперты прокомментировали идею ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

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Ангелина Шурпина, Анастасия Румянцева
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто и главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировали в беседе с RT предложение поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог.
Автоэксперты прокомментировали идею ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение
  • © РИА Новости

«Мне нравятся все предложения, которые касаются льгот и каких-то послаблений для автовладельцев, они мне очень нравятся. Если бы можно было такое ввести, я был бы двумя руками за, очень приятная идея для людей. Наверное, стимулировала бы народ не нарушать ПДД», — заявил Моржаретто.

При этом эксперт отметил, что не рассчитывает на то, что данное предложение будет принято.

В свою очередь, Кадаков заявил, что любое предложение, направленное на повышение безопасности дорожного движения, можно только приветствовать.

«Но у нас до сих пор толком не определено, что такое опасная езда. Есть какие-то формулировки общего толка, и непонятно, как фиксировать эту опасную езду, соответственно, непонятно, что такое безопасная езда... С одной стороны, это езда, соответствующая ПДД, но в ПДД, например, не сказано, с какой скоростью можно ускоряться, тормозить, перестраиваться, где эта граница опасного и безопасного. Это уже не первое предложение подобного толка, и я считаю, что в ближайшее время это не проходной вариант», — заключил собеседник RT. 

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог.

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