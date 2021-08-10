В Госдуме предложили ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог. Копия письма на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова имеется в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что в 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях на территории России погибли более 16 тыс. человек, а более 180 тыс. получили травмы.

При этом, добавил Сухарев, количество выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения в прошлом году составило 167 млн, что на 15% больше, чем в 2019 году.

«В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно: 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трёх незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Ранее в МВД России предложили снизить стоимость ОСАГО за добровольное прохождение техосмотра.