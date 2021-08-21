В Подмосковье семь детей госпитализированы с отравлением из парк-отеля

Семь школьников госпитализированы с отравлением из парк-отеля в подмосковном Одинцове.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в городском округе Одинцово. Подростки проживали в парк-отеле «Ершово», — сообщила региональная прокуратура в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие доставлены семь малолетних в возрасте от 10 до 13 лет.

По факту отравления Одинцовская городская прокуратура начала проверку.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 12 детей в детском лагере при санатории «Тамиск» в Северной Осетии.