В Подмосковье семь детей госпитализированы с отравлением из парк-отеля

Короткая ссылка
Семь школьников госпитализированы с отравлением из парк-отеля в подмосковном Одинцове.
В Подмосковье семь детей госпитализированы с отравлением из парк-отеля
  • РИА Новости

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в городском округе Одинцово. Подростки проживали в парк-отеле «Ершово», — сообщила региональная прокуратура в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие доставлены семь малолетних в возрасте от 10 до 13 лет. 

По факту отравления Одинцовская городская прокуратура начала проверку.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 12 детей в детском лагере при санатории «Тамиск» в Северной Осетии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить