Два человека погибли при падении параплана в Ивановской области
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
По предварительной информации, мужчина 56 лет и женщина 37 лет не справились с управлением парапланом и разбились.
По данным ведомства, параплан принадлежал им и план полёта был заранее согласован.
Предварительная причина падения — ошибка пилотирования.
Ранее «Новый Севастополь» писал, что СК возбудил дело по факту падения школьницы на параплане в Крыму.