Два человека погибли при падении параплана в Ивановской области

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Два человека погибли в результате падения параплана в Юрьевецком районе Ивановской области.
Два человека погибли при падении параплана в Ивановской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По предварительной информации, мужчина 56 лет и женщина 37 лет не справились с управлением парапланом и разбились.

По данным ведомства, параплан принадлежал им и план полёта был заранее согласован.

Предварительная причина падения — ошибка пилотирования.

Ранее «Новый Севастополь» писал, что СК возбудил дело по факту падения школьницы на параплане в Крыму.

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