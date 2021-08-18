СК возбудил дело по факту падения школьницы на параплане в Крыму

Следователи завели уголовное дело по факту серьёзной травмы 16-летней школьницы при падении с параплана в Крыму, заявили в пресс-службе ГСУ Следкома России по Крыму и Севастополю.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Возбуждено уголовное дело (по факту. — RT) оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней (п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России)», — отмечает издание.

Отмечается, что на плато Ай-Петри предприниматель нелегально катал туристов на параплане. Данной услугой воспользовалась девушка, впоследствии получившая серьёзную травму при падении.

Уточняется, что предприниматель не провёл достаточную подготовку и инструктаж пассажира, не проверил безопасность места посадки, не предусмотрел погодные условия и не выполнил подбор безопасного полётного маршрута.

В июле в Крыму завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка.