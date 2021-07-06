В Крыму завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности после падения футбольных ворот на ребёнка в Джанкое. Мальчик умер от полученных травм.
В Крыму завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении инженера по строительному контролю МКУ «УЦиЦО учреждений города Джанкой». Он подозревается в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть ребёнка (ч. 2 ст. 293 УК России)», — говорится в заявлении ведомства.

Следствие установило, что инженер, который принимал работу по обустройству спортивной площадки с установленными спортивными воротами, знал, что они зафиксированы ненадлежащим образом. Кроме того, на снаряд не было документов, гарантирующих безопасность для здоровья детей, он не прошёл необходимую сертификацию.

Как пишет «Крыминформ», ребёнок получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.

В Барнауле ранее задержали владельца батута и предпринимателя после инцидента с травмированием двух детей, пострадавших после падения с лопнувшего аттракциона.

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