В РЭО призвали россиян не разогревать еду в пластиковой упаковке

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рекомендовал не разогревать еду в пластиковой упаковке, так как это приводит к выделению токсинов.

«Еда в микроволновке может нагреваться до 100 °С. При этом уже при 60 °С ПЭТ начнёт размягчаться и терять форму. ПВХ, который выделяет хлор, такая участь ждёт при 65—70 °С. В целом любой пластик желательно не нагревать выше 80 °С», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Отмечается, что токсичными являются полистирол и вспененный полистирол. Из первого изготавливают одноразовую посуду, стаканчики для йогуртов, контейнеры для яиц. Из второго — лотки, подложки, боксы.

Ранее эколог, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал поправки о запрете неперерабатываемого пластика.