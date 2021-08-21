В РЭО призвали россиян не разогревать еду в пластиковой упаковке

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Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рекомендовал не разогревать еду в пластиковой упаковке, так как это приводит к выделению токсинов.
В РЭО призвали россиян не разогревать еду в пластиковой упаковке
  • © Dariia Havriusieva
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«Еда в микроволновке может нагреваться до 100 °С. При этом уже при 60 °С ПЭТ начнёт размягчаться и терять форму. ПВХ, который выделяет хлор, такая участь ждёт при 65—70 °С. В целом любой пластик желательно не нагревать выше 80 °С», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Отмечается, что токсичными являются полистирол и вспененный полистирол. Из первого изготавливают одноразовую посуду, стаканчики для йогуртов, контейнеры для яиц. Из второго — лотки, подложки, боксы.

Ранее эколог, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал поправки о запрете неперерабатываемого пластика.

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