В Самарской области загорелось село
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство.
«Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова №3. Происходит горение 14 строений: шести частных жилых домов и восьми дачных строений. Эвакуировано два человека, один из которых госпитализирован», — говорится в заявлении.
Отмечается, что к настоящему моменту пожар локализован на площади 750 кв. м.
К тушению пожара привлечено 95 человек и 37 единиц техники.
Ранее в МЧС рассказали о восстановлении домов в селе Бясь-Кюёль после пожара.