В Самарской области загорелось село

В ГУ МЧС по Самарской области заявили, что в селе Гвардейцы Борского района произошёл пожар. Огонь уже охватил шесть частных жилых домов и восемь дачных строений.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство.

«Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова №3. Происходит горение 14 строений: шести частных жилых домов и восьми дачных строений. Эвакуировано два человека, один из которых госпитализирован», — говорится в заявлении.

Отмечается, что к настоящему моменту пожар локализован на площади 750 кв. м.

К тушению пожара привлечено 95 человек и 37 единиц техники.

Ранее в МЧС рассказали о восстановлении домов в селе Бясь-Кюёль после пожара.