В МЧС рассказали о восстановлении домов в селе Бясь-Кюель после пожара

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Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян рассказал о строительстве новых домов вместо уничтоженных пожарами в селе Бясь-Кюёль в Якутии.
В МЧС рассказали о восстановлении домов в селе Бясь-Кюель после пожара
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, Чуприян заявил, что соответствующее строительство планируется закончить в октябре.

«Буквально в октябре месяце здесь будут абсолютно новые, современные дома. Каждому будет предоставлено жилье, которое уничтожено этим пожаром», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Якутии направят единовременные выплаты жителям села Бясь-Кюёль, чьи дома или постройки пострадали из-за лесного пожара. 

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