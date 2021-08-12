В МЧС рассказали о восстановлении домов в селе Бясь-Кюель после пожара

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян рассказал о строительстве новых домов вместо уничтоженных пожарами в селе Бясь-Кюёль в Якутии.

Как сообщает ТАСС, Чуприян заявил, что соответствующее строительство планируется закончить в октябре.

«Буквально в октябре месяце здесь будут абсолютно новые, современные дома. Каждому будет предоставлено жилье, которое уничтожено этим пожаром», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Якутии направят единовременные выплаты жителям села Бясь-Кюёль, чьи дома или постройки пострадали из-за лесного пожара.