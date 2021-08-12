В МЧС рассказали о восстановлении домов в селе Бясь-Кюель после пожара
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, Чуприян заявил, что соответствующее строительство планируется закончить в октябре.
«Буквально в октябре месяце здесь будут абсолютно новые, современные дома. Каждому будет предоставлено жилье, которое уничтожено этим пожаром», — сказал он.
Ранее сообщалось, что власти Якутии направят единовременные выплаты жителям села Бясь-Кюёль, чьи дома или постройки пострадали из-за лесного пожара.